Kreispolizeibehörde Soest / Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest ...

Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 27.05.2018

Soest - Lippstadt - Täter nach Einbruch in Firmen festgenommen. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Lippstadt, in einem Gewerbegebiet der Nikolaus-Otto-Straße, zu drei vollendeten Einbruchsdelikten in Firmen. Die Täter verschafften sich jeweils Zugang zu den Objekten, indem sie die Scheibe der Eingangstür einschlugen. Zum Diebesgut kann zum jetzigen Zeitpunkt keine genaue Angabe gemacht werden. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Taten, konnten zwei Tatverdächtige im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei Lippstadt im Nahbereich festgenommen werden. Dabei führten sie offenbar Tatwerkzeug sowie Tatbeute mit sich. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Umfeld der Tatorte nimmt die Polizei in Lippstadt unter 02941-91000 entgegen. (bv)

Soest - Einbruch in Fahrradgeschäft. Am Samstagmorgen um kurz nach Mitternacht wurde ein Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Walburgerstraße gemeldet. Unbekannte Täter hatten die Schaufensterscheibe des Geschäfts eingeschlagen und drei hochwertige E-Bikes entwendet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung erbrachte zunächst keinen Erfolg. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen nimmt die Polizei in Soest unter 02921-91000 entgegen. (bv)

Lippstadt - Raub auf der Lange Straße. Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr kam es in der Lange Straße zu einem Raubdelikt durch eine Gruppe junge Männer. Der Geschädigte befand sich auf der Lange Straße und unterhielt sich zunächst mit einer Gruppe junger Männer und Frauen als er nach kurzer Zeit plötzlich aus der Gruppe heraus angegriffen und geschlagen wurde. Durch die Schläge ging er dann zu Boden, wo ihm seine E-Zigarette aus der Hand gerissen wurde. Die Tätergruppe entfernte sich dann in Richtung Rathausplatz. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen nimmt die Polizei in Lippstadt unter 02941-91000 entgegen. (bv)

Geseke - In Schlangenlinien unterwegs Sonntagmorgen, gegen 01.00 Uhr, befuhr ein 63 - jähriger Geseker mit seinem Fahrzeug die Lange Straße in Störmede in Fahrtrichtung Geseke in deutlichen Schlangenlinien. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Alko-Test verlief positiv. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (is)

Ense- Tageswohnungseinbruch Samstagabend, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 22:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür eines Einfamilienhauses im Ruhner Weg auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Die Polizei in Werl sucht nun unter 02922 - 91000 Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen gemacht haben. (is)

Bad Sassendorf - Einbruch Zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag hebelten unbekannte Täter das Garagentor eines Wohnhauses in der Berliner Straße auf. Aus der Garage entwendeten die Täter zwei hochwertige E- Bikes. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 02921- 91000 mit der Polizei in Soest in Verbindung zu setzen. (is)

Lippstadt - Verkehrsdelikt Freitagabend, gegen 24:00 Uhr, kontrollierten die Beamten der Polizeiwache Lippstadt auf der Nikolaus - Otto - Straße einen verdächtigen PKW. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Die Kennzeichen am Fahrzeug waren augenscheinlich gefälscht. Der 23 - jährige Fahrer des Fahrzeugs war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Offensichtlich hatte der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen diverser verkehrsrechtlicher Verstöße. (is)

