Kreispolizeibehörde Soest / Pressebericht der ...

Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest - Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 16:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Arnsberger Straße (B229), bei dem ein 34-jähriger Autofahrer aus Soest verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Ford Fiesta in Richtung Möhnesee unterwegs, als zeitgleich eine 39-jährige Frau aus Werl die Autobahn 44 an der Anschlussstelle Soest verließ und nach links auf die B229 Richtung Soest abbog. Sie missachtete die Vorfahrt des Fiesta-Fahrers und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Soester trug schwere Verletzungen davon und wurde vom Rettungsdienst in ein Soester Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Arnsberger Straße in Richtung Möhnesee für ca. 30 Minuten gesperrt. (sn)

Lippstadt - Raub in den frühen Morgenstunden Am Samstagmorgen gegen 01:50 Uhr kam es auf dem Kalandsplatz zu einer Raubdelikt. Ein 18 jähriger Rietberger wurde durch einen unbekannten Täter von hinten zu Boden gerissen. Nach dem Überfall habe das Mobiltelefon des Geschädigten gefehlt. Der Täter sei über die Kahlenstraße in Richtung Pfad I geflüchtet. Beschrieben wurde der Täter als 180-185cm groß, circa 20 Jahre alt, von kräftiger Statur, dunkelhäutig, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und schwarzer Hose. Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter 02941-91000 entgegen. (bv)

Soest - Kellerbrand Am Samstagmorgen um 09:45 Uhr kam es im Heinemann-Musoge-Weg aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr Soest konnten das Feuer zwar schnell löschen, das Wohnhaus wurde aufgrund des Brandes jedoch vorerst unbewohnbar. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (bv)

