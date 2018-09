Kreispolizeibehörde Soest / Pressebericht der ...

Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest - Lippstadt - Auffahrunfall mit Personenschaden

Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 14:50 Uhr auf der Sandstraße im Ortsteil Lipperode ein Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Autofahrer aus Warstein leicht verletzt wurde. Der Warsteiner war in Richtung Mettinghausen unterwegs und befand sich mit seinem Toyota hinter dem Opel Corsa einer 30-jährigen Frau aus Lippstadt. Kurz hinter der Einmündung Schulstraße wollte die Frau nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und musste dazu verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der Senior zu spät und prallte auf das Heck des Opels. Er wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (sn)

Lippstadt - Strohballen gehen in Flammen auf

Der Brand von etwa 150 Strohballen beschäftigte am Freitagabend zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in der Feldflur südlich von Dedinghausen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten unbekannte Täter neben der Straße "An der Bienenhütte" die auf einer Grundfläche von ca. 20m x 5m zu einer Pyramide aufgeschichteten Ballen in Brand gesetzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits so weit ausgebreitet, dass ein Löschen schon nicht mehr möglich war und vorrangig ein Übergreifen der Flammen auf ein unmittelbar angrenzendes Maisfeld verhindert wurde. Unterstützend wurde ein Streifen des Maisfeldes durch den anwesenden Landwirt abgemäht und gemulcht. Letztlich ließ die Feuerwehr das Stroh kontrolliert abbrennen. Insgesamt 12 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Lippstadt sowie mehrerer Löschgruppen umliegender Ortsteile waren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Fahndung der Polizei nach den Brandstiftern verlief ohne Erfolg. (sn)

Wickede - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend gegen 19:20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Wickede mit seinem Toyota die Bahnhofstraße in Richtung Oststraße. Im Verlauf einer Linkskurve in Höhe der Einmündung "Zum Ostenfeld" verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Grundstückszaun rechts angrenzend zur Fahrbahn. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der angeordneten Blutprobenentnahme folgte die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (sn)

Anröchte - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag, kurz nach 14:00 Uhr, beabsichtigte eine 30-jährige Frau aus Anröchte, die Hauptstraße im Bereich der Einmündung Kliever Straße auf dem dafür vorgesehene Fußgängerüberweg zu überqueren. Als sie bei Grünlicht die Fahrbahn betrat, wurde sie von einem 4-rädrigen Leichtfahrzeug erfasst, welches sich der Kreuzung zunächst langsam genähert hatte, jedoch vom Fahrer vor der Haltlinie nicht abgestoppt wurde und diese mit geringer Geschwindigkeit bei Rotlicht überrollte. Nachdem die Frau mitsamt dem mitgeführten Fahrrad auf die Fahrbahn gestürzt war und sich dadurch leicht verletzte, bog der Autofahrer in die Kliever Straße ab und setzte seine Fahrt fort. Der 78-jährige Unfallverursacher wurde wenig später im Rahmen der Fahndung angetroffen. Der Führerschein des Anröchters wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. (sn)

