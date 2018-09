Kreispolizeibehörde Soest / Pressebericht der ...

Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest - Wickede - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitagabend in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Wiesenstraße in Wickede Wimbern. Unbekannte Täter hebelten die Terassentür auf und gelangten so in das Haus. Im Haus durchwühlten sie die Schränke und konnten unbemerkt entkommen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Feststellungen nimmt die Polizei in Werl unter 02922-91000 jederzeit entgegen.(bv.)

Geseke - Verkehrsunfall mit 7 leicht verletzten Personen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Steinhauser Straße zwischen Steinhausen und Eringerfeld zu einem Alleinunfall eines voll besetzten Opel Vivaro. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes durch den 21 jährigen Fahrer des Pkw, kam dieser in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab und blieb auf dem angrenzenden Feld liegen. Durch den Unfall wurden die Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Der Führerschein des Fahrers wurde durch die Polizei sichergestellt.(bv.)

Bad Sassendorf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstagmorgen um 10:40 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L856 und Äckerleinsweg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 54 jähriger Mann aus Welver befuhr mit einem Sattelzug die L856 aus Richtung Erwitte kommend in Richtung Soest. An der Einmündung Äckerleinsweg beabsichtigte er nach links in Richtung Süden abzubiegen. Dabei übersah er den Pkw einer 34 jährige Lippstädterin welche die L856 in Gegenrichtung befuhr. Nachdem die Lippstädterin erkannte, dass der Sattelzug abbog versuchte sie noch im Einmündungsbereich Äckerleinsweg nach rechts auszuweichen. Dort stand zu diesem Zeitpunkt der Pkw eines 47 jährigen Sassendorfers. Mit diesem Pkw stieß die Lippstädterin zusammen. Zu einem Zusammenstoß mit dem Sattelzug kam es aufgrund des Ausweichmanövers nicht. Durch den Unfall wurde die Lippstädterin und ihr 59 jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Lippstadt, leicht verletzt. An den beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden.(bv.)

Soest - Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in das Umkleidegebäude des SV Westfalia Soest am Jahnstadion. Unbekannt hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Auf den ersten Blick wurde aus dem Gebäude nichts entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen nimmt die Polizei Soest unter 02921-91000 jederzeit entgegen.(bv.)

Werl - Unfall auf Hochzeitsfeier Am Samstag, 29.09.2018 gegen 23:30 Uhr kletterte ein 15jähriger Gast einer Hochzeitsgesellschaft auf den Dachboden einer umgebauten Scheune und stürzte aus bislang unbekannten Gründen durch diese, ca. 5 Meter tief auf die darunter feiernden Gäste. Dabei zog er sich offenbar mehrere Brüche zu und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Rest er Gesellschaft kam mit dem Schrecken davon.(ma)

