Kreispolizeibehörde Soest / Pressebericht der ...

Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest - Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 09.12.2018

Geseke - Pkw-Fahrer und Beifahrerin leicht verletzt Am Samstagmorgen, gegen 09.45 Uhr, befuhr ein 18jähriger Salzkottener mit seinem VW Scirocco den Verlarer Weg in Richtung Geseke. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kam es zu einer Frontalkollision mit einem Baum. Der Salzkottener und seine 17jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (AG)

Soest - Verkehrsunfallflucht - Fahren unter Alkoholeinwirkung- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Am Freitagabend, gegen 20.20 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger mit seinem VW Touareg den Naugardenring vom Kreisverkehr kommend in Richtung Ostenhellweg. Ein Zeuge wurde durch die unsicher wirkende Fahrweise auf das Fahrzeug aufmerksam. Das Fahrzeug wurde auf der Hohen Brücke gegen die Bordsteinkante gesteuert. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug in Höhe des Stadtparks mit einem Verkehrszeichen auf einer Überquerungshilfe für Fußgänger. Dabei wurde auch eine Warnbarke beschädigt. Der Fahrer des Touaregs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen der Polizei, wurde das stark unfallbeschädigte Fahrzeug und der Fahrer auf dem Ostenhellweg angetroffen. Da der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei der Durchführung der Maßnahmen zeigte sich der 57 Jährige wenig kooperativ und leistete Widerstand. Neben einer Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung und Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wird nun auch noch eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. (AG)

Erwitte - Einbruch in ein Wohnhaus In den späten Freitagnachmittagstunden drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Friedrich-Groos-Straße ein. Die Terrassentür wurde aufgehebelt. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Mit ihrer Beute konnten die Täter unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (AG)

Erwitte - Einbrecher auch in der Oststraße aktiv Am Freitagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, versuchten zwei bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Oststraße einzubrechen. Als sie mit einem Brecheisen ansetzten, um die Terrassentür aufzuhebeln, wurden sie von einem Bewohner des Hauses überrascht. Die Täter ergriffen blitzartig die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Täter werden wie folgt beschrieben: ca 180cm groß, mit Sturmhauben maskiert, bekleidet mit schwarzen Sweatshirts und schwarzen Hosen. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, möge sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 melden. (AG)

Soest - Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus In einem Mehrfamilienhaus im Wiesmannweg, kam es Freitagnachmittag zu einem Brand in der Küche einer Wohnung. Die Bewohnerin hatte den Brand durch eine falsche Bedienung des Herds ausgelöst. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand die Küche bereits in Flammen. Sämtliche Hausbewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Feuerwehr führte die Brandbekämpfung durch. Der Rettungsdienst kümmerte sich vorsorglich um die unverletzten Bewohner. (AG)

Wickede - Einbruch in ein Einfamilienhaus In der Nacht von Samstag auf Sonntag, drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Buchenweg ein. Die Wohnräume wurden durchwühlt. Als Beute fiel den Tätern Schmuck in die Hände. Sie konnten unerkannt entkommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (AG)

Wickede - Einbruch in ein Wohnhaus Zur Zeit noch unbekannte Täter drangen am späten Samstagnachmittag in eine Wohnung in der Eichkampstraße ein. Eine Balkontür wurde aufgehebelt und die Räume wurden durchwühlt. Angaben zu entwendeten Gegenständen konnten noch nicht gemacht werden. Auch hier konnten sich die Täter unerkannt entfernen. Wer in dem entsprechenden Zeitraum verdächtige Personen festgestellt hat, möge sich mit der Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 in Verbindung setzen. (AG)

Wickede - Einbruch in ein Wohnhaus Auch in der Oststraße waren Einbrecher am späten Samstagnachmittag aktiv. Hier wurde das Fenster im Obergeschoss eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Auch hier wurden sämtliche Wohnräume auf der Suche nach Beute durchwühlt. Ob hier etwas gestohlen wurde, steht zur Zeit nicht fest. Zeugen die etwas Verdächtiges oder verdächtige Personen beobachtet haben, können sich bei der Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 melden. (AG)

Erwitte - Abwesenheit zum Einbruch genutzt In der Zeit von Mittwochabend bis zum Samstagnachmittag, nutzen bisher unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in der Straße Alter Hellweg aus, um ihren kriminellen Machenschaften nachzugehen. Sie drangen in das Wohnhaus ein und durchwühlten hier die Räume nach Wertgegenständen. Über die mögliche Beute ist zur Zeit nichts bekannt. Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen, nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (AG)

Erwitte - Aktive Einbrecher auch am Samstagabend Auch am Samstagabend wurden zwei Wohnhäuser in der Josef-Fischel-Straße und im Ostring von bisher unbekannten Einbrechern aufgesucht. Jeweils durch Aufhebeln von Fenstern verschafften sich die Täter Zugang zu den Wohnräumen. In einem Fall konnten sie mit Schmuck und Bargeld unerkannt flüchten. Wer in den frühen Abendstunden verdächtige Personen beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Tatgeschehen geben kann, möge sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 melden. (AG)

