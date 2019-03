Kreispolizeibehörde Soest / Pressebericht der ...

Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest - Lippstadt - Versuchter Raub auf Tankstelle

Am Freitagabend hat ein noch unbekannter Täter versucht, durch einen Überfall auf die Star-Tankstelle an der Bahnhofstraße an Bargeld zu gelangen. Der Mann betrat gegen 21.00 Uhr den Verkaufsraum und forderte den Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, Bargeld herauszugeben. Dieses sollte in einer blauen Einkaufstasche abtransportiert werden. Als der Angestellte sich jedoch weigerte und zudem lautstark um Hilfe rief, ergriff der Täter ohne Beute die Flucht und rannte über die Cappelstraße in nördliche Richtung davon. Der etwa 50 Jahre alte Täter war ca. 175 cm groß, hatte graues Haar, einen grauen 3-Tage-Bart und trug eine schwarze Kappe sowie eine gelb getönte Sonnenbrille mit schwarzem Gestell. Er war ferner bekleidet mit einer verwaschenen Jeans und einem schwarz-blauen Kapuzenpulli. Weitere sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (sn)

Werl - Scheune durch Feuer zerstört

Am Sonntagmorgen wurde in der Ortschaft Blumenthal südlich der BAB 44 eine bereits stark baufällige Scheune durch ein Feuer komplett zerstört. Gegen 06:00 Uhr meldeten Zeugen Feuerschein, woraufhin Feuerwehr und Polizei zum Brandort entsandt wurden. Vor Ort stand das hölzerne und leerstehende Gebäude, welches freistehend etwas abseits der Ortsbebauung steht, teilweise in Flammen. Der Löschzug der Feuerwehr Werl war mit etwa 35 Einsatzkräften im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache steht derzeit nicht fest. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Entsprechende Ermittlungen der Polizei wurden eingeleitet. (sn)

Lippstadt - Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei gegen 06:20 Uhr von Zeugen zu einem Verkehrsunfall auf der Nußbaumallee im Bereich der Einmündung Espenweg gerufen. Dort war kurz zuvor ein 24-jähriger Mann aus Lippstadt bei der Fahrt Richtung Overhagener Straße mit seinem Toyota Corolla nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Straßenbaum geprallt. Nachdem das Fahrzeug vom Baum abgewiesen wurde, kam es auf dem Dach liegend zu Stillstand. Der Mann zog sich dabei glücklicherweise nur leicht Blessuren zu, die kurzzeitig im Krankenhaus behandelt wurden. Dort wurde dem Lippstädter jedoch auch eine Blutprobe entnommen, da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Unfallfahrzeug im Wert von etwa 3000 Euro entstand Totalschaden. (sn)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest