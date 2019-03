Kreispolizeibehörde Soest / Rüthen/Duisburg - Polizei sucht ...

Rüthen/Duisburg - Polizei sucht jungen Ausreißer

Rüthen / Duisburg - Seit dem vergangenen Sonntag wird der 15-jährige Florian Boshüsen vermisst. Er soll in der Mittagszeit mit dem Bus nach Lippstadt gefahren sein. Seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Florian hat Beziehungen nach Duisburg, konnte jedoch auch dort bisher nicht angetroffen werden. Der Junge ist 172 Zentimeter groß, schlank und hat blondes Haar. Sein Vormund und die Polizei gehen davon aus, dass Florian ausgerissen ist, um bei Freunden unterzukommen. Es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen. Wer Hinweise zum Verbleib des Jungen geben kann, sollte sich an die Polizei in Warstein unter der Rufnummer 02902-91000 wenden. (lü)

(lü)

