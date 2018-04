Kreispolizeibehörde Soest / Rüthen - Einbruch in Supermarkt

Rüthen - Einbruch in Supermarkt

Rüthen - In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Lippstädter Straße ein. Die Diebe hebelten eine Tür der Warenannahme auf um ins Innere zu gelangen. Hier mussten sie eine weitere Tür aufbrechen und gelangten so ins Ladenlokal. Sie erbeuteten Zigaretten und brachen einen kleinen Tresor aus der Wand, den sie auch abtransportierten. Durch die Tat wurde gegen 03:00 Uhr ein Alarm ausgelöst und die Polizei informiert. Die Beamten umstellten zunächst das Gebäude und durchsuchten es. Es konnten jedoch keine Täter mehr angetroffen werden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02902-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

