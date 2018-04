Kreispolizeibehörde Soest / Rüthen-Kallenhardt - Polizei stoppte ...

Rüthen-Kallenhardt - Polizei stoppte Raser

Rüthen - Am Montagabend gegen 19:00 Uhr stoppte die Beamten des Verkehrsdienstes auf der L776 zwischen Kallenhardt und Nuttlar einen 32-jährigen Autofahrer aus Medebach. Er war auf der Landstraße statt der erlaubten 100 km/h mit 185 km/h unterwegs. Ihm drohen jetzt drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro. (fm)

