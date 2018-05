Kreispolizeibehörde Soest / Rüthen - Körperverletzungsdelikt

Rüthen - Körperverletzungsdelikt

Rüthen - Heutig Mittag gegen 12:05 Uhr kam es an der Zentralen Unterbringungseinrichtung an der Schneringer Straße zu einem Streit zwischen einem 30-jährigen und einem 34-jährigen Mann. In dessen Verlauf wurde der 34-jährige Mann mit einem Messer am Rücken verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter konnte nach kurzer Suche durch die Polizei festgenommen werden.(cb)

