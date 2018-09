Kreispolizeibehörde Soest / Rüthen - Ohne Führerschein

Rüthen - Ohne Führerschein

Rüthen - Am Donnerstag, um 17:35 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung an der Burgstraße der Fahrer eines Kleinkraftrades auf. Die Beamten stoppten das Fahrzeug zu einer Kontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der 15-jährige Jugendliche aus Rüthen keine Fahrerlaubnis besitzt. Hinzu kam, dass das am Motorroller angebrachte Kennzeichen entstempelt war. Somit war das Fahrzeug nicht angemeldet und auch nicht versichert. Der Jugendliche wird sich nun wegen dieser Delikte verantworten müssen. (lü)

