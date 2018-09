Kreispolizeibehörde Soest / Soest-Ampen - Radfahrer schwer verletzt

Soest-Ampen - Radfahrer schwer verletzt

Soest - Am Dienstag, um 11:48 Uhr, kam es an der Werler Landstraße zwischen Ampen und Ostönnen zu einem Unfall. Ein 55-jähriger Mann aus Ense war mit seinem Mercedes Vaneo auf der Straße Am Eichkamp in Richtung Werler Landstraße unterwegs. Hier beabsichtigte er nach rechts in Richtung Ampen zu fahren. Dabei übersah er einen aus Richtung Ostönnen kommenden Radfahrer. Der 60-jährige Radler aus Werl prallte gegen den Vaneo und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt und musste zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1100,- EUR. (lü)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest