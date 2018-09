Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Betrunken unterwegs

Soest - Betrunken unterwegs

Soest - Am Donnerstag, gegen 21:10 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Lünen mit einem Sprinter die Arnsberger Straße in Fahrtrichtung Soest. Zwischen der Autobahn und der Kreuzung Arnsberger Straße / Emdenstraße / Herzog-Adolf-Weg kam der 52-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Polizeibeamte bemerkten vor Ort Alkoholeinfluss. Der Vortest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Anschließend erfolgten die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Strafrechtlich muss sich der Mann nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (we)

