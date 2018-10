Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Brand im Aquafun

Soest - Brand im Aquafun

Soest - Kurz nach 18:00 Uhr löste am Donnerstag die Brandmeldeanlage im Aqua aus. Der Bade- und Saunabereich wurde daher geräumt, die Gäste wurden durch das Personal des Aquafun betreut. Brandursächlich war ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner im Keller des Bades. Dieser, und die darin befindliche Handtücher, gerieten in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Gebäude wurde nicht beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wurde auf einen niedrigen, vierstelligen Bereich beziffert. (fm)

