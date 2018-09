Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Drogen sichergestellt

Soest - Drogen sichergestellt

Soest - Bei der Durchsuchung einer Wohnung konnten die Drogenfahnder der Polizei am Montag insgesamt etwa 800 Gramm Drogen sicherstellen. Dabei handelt es sich um Marihuana und Hasch, welches in so genannte Hasch-Eier portioniert war. Durch intensive Ermittlungen waren die Beamten einem 57-jährigen Mann auf die Schliche gekommen. Der bisher nicht Polizeibekannte wurde nach entsprechenden Vernehmungen wieder entlassen. Ihm wird neben dem Besitz der Drogen auch Drogenhandel vorgeworfen. (lü)

