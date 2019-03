Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Drogenkontrolle

Soest - Drogenkontrolle

Soest - Soest - Drogenkontrolle Mit starken Kräften führte die Kreispolizeibehörde Soest am heutigen Dienstag eine Kontrolle zum Thema Drogen im Straßenverkehr durch. Auf der Werler Landstraße wurde der in die Stadt fließende Verkehr genauer in Augenschein genommen. Innerhalb von etwa viereinhalb Stunden wurden dabei 117 Fahrzeuge und deren Fahrer genau kontrolliert. Sechs Männer wurden um eine Urinprobe gebeten. Bei zwei Fahrern war der Test positiv. Ihnen wurde direkt vor Ort im Rettungszentrum eine Blutprobe abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem ahndeten die Polizisten 12 Verkehrsverstöße wegen Handynutzung, nicht angelegten Anschnallgurten und Ladungssicherung. (lü)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest