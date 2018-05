Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Einbruch in Bäckerei-Filiale

Soest - Einbruch in Bäckerei-Filiale

Soest - Im Zeitraum von Samstagabend bis Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei-Filiale in einer Einkaufspassage am Senator-Schwartz-Ring ein. Sie hebelten ein Fenster vom Parkplatz her auf und gelangten ins Innere. Hier wurde eine Tür zum Küchenbereich aufgebrochen. Beute machten die Diebe nach erstem Anschein nicht. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

