Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Einbruch in Gaststätte

Soest - Einbruch in Gaststätte

Soest - In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde in eine Gaststätte am Kaiser-Otto-Weg eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf um ins Innere zu gelangen. Hier entwendeten sie ein Sparschwein mit Inhalt und ein paar Flaschen mit Spirituosen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

