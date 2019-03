Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Fahrerflucht in der ...

Soest - Fahrerflucht in der Hamburger Straße

Soest - Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 16.10 Uhr, parkte ein brauner Skoda auf dem Parkplatz der Johannes Grundschule in der Hamburger Straße. Bei ihrer Rückkehr stellte die Skoda-Fahrerin einen frischen Unfallschaden am Wagen fest. Der Unfallverursacher hat den Unfallort verlassen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es wurde nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Das Verkehrskommissariat bietet Zeugen sich unter der Rufnummer 0292191000 zu melden. (reh)

