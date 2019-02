Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Fußgänger mit Blindenstock ...

Soest - Fußgänger mit Blindenstock angefahren

Soest - Am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr ging ein 21-jähriger blinder Fußgänger aus Soest mit seinem Blindenstock den Hattroper Weg in Richtung Hattrop entlang. In Höhe der LWL-Förderschule wollte er die dortige Grundstückseinfahrt passieren, wobei er sich an anderen Fußgängern orientierte. Ein Autofahrer verließ zu diesem Zeitpunkt den dortigen Parkplatz und touchierte, bei der Ausfahrt zum Hattroper Weg, den Fußgänger. Dieser verletzte sich leicht. Sein Blindenstock und die Brille wurden hierbei beschädigt. Die Beifahrerin des Autofahrers kümmerte sich dann um den Verletzten, wohingegen der Pkw-Fahrer den Unfallort verließ, ohne sich um die weitere Unfallregulierung zu kümmern. Zeugenaussagen lassen jedoch zurzeit den Schluss zu, dass der Autofahrer ermittelt werden kann. Sofern noch weitere Zeugen zum Vorfall vorhanden sind, werden sie gebeten sich unter der Telefonnummer 0292191000 bei dem Verkehrskommissariat zu melden. (reh)

