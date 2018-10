Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Gefährlicher Eingriff in den ...

Soest - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Soest - Am Freitagabend, um 21:55 Uhr, kam es am Senator-Schwartz-Ring beinahe zu einem Unfall. Ein 48-jähriger Mann aus Soest war mit seinem Seat Leon aus Richtung Werler Landstraße kommend unterwegs. In Höhe einer Mittelinsel mit Fußgängerquerungshilfe prallte sein Fahrzeug auf ein Bündel Zeitungen. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug glücklicherweise in der Spur halten. Es entstand kein Schaden am Auto. Unbekannte Täter hatten Zeitungspakete, die in einem Bushaltehäuschen lagen, mittig auf beiden Fahrbahnen platziert. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

