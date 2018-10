Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Im Bus randaliert

Soest - Im Bus randaliert

Soest - Um 19:50 Uhr wurde die Polizei zu einer Bushaltestelle an die Niederbergheimer Straße gerufen. Hier hatte ein 42-jähriger Bewohner der ZUE in Echtrop im Bus mehrere Mitreisende belästigt. Daraufhin hatte der Busfahrer gestoppt und den offensichtlich stark alkoholisierten Mann gebeten auszusteigen. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, wurde er von zwei Sicherheitsdienstmitarbeitern, die sich im Bus befanden, nach draußen begleitet. Hier kam es dann zu Handgreiflichkeiten bei denen ein 39-jähriger Sicherheitsdienstmann leicht verletzt wurde. Die eintreffenden Polizeibeamten führten mit dem Mazedonier einen Alkoholvortest durch, der das Ergebnis von 1,42 Promille ergab. Der Randalierer verstand nicht worum es überhaupt ging, zeigte seinen Fahrschein vor und verlangte weiter fahren zu können. Die Beamten machten ihm klar, dass er an diesem Tag nicht mehr mit dem Bus fahren dürfe und dass eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen wurde. (lü)

