Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Jugendliche Ladendiebe

Soest - Jugendliche Ladendiebe

Soest - Am Montagnachmittag fielen einer Angestellten in einer Drogeriemarktfiliale in der Brüderstraße zwei junge Mädchen auf. Diese hatten eine Plastiktasche voller Drogerieartikel bei sich. Daraufhin angesprochen behaupteten die zwei 14 und 15-jährigen aus Soest und Welver die Waren in einer Filiale am Bahnhof gekauft zu haben. Einen Kassenzettel konnten sie jedoch nicht vorweisen. Nach einem kurzen Telefonat mit der anderen Filiale kam heraus, dass die beiden Jugendlichen zuvor dort waren. Gekauft hatten sie nichts, aber in den Regalen waren anschließend mehrere leere Verpackungen aufgefallen. Parfüm, Deo, Schminke und diverse Hygieneartikel im Wert von circa 600,- EUR hatten die beiden Mädchen offensichtlich dort mitgehen lassen. Neben der Anzeigen wegen Ladendiebstahl, wurden die Erziehungsberechtigten verständigt. Die Drogeriekette sprach ein lebenslanges Hausverbot für alle Filialen aus. (lü)

