Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Kleintransporter aufgebrochen

Soest - In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurden gleich drei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Am Lemgoweg brachen unbekannte Täter die Hecktür eines Citroen Jumpers auf und entwendeten eine hochwertige Werkzeugmaschine. Am Wilhelm-Morgner-Weg wurde ein VW Crafter aufgebrochen. Hier konnten die Diebe mehrere Werkzeuge der Marke Husqvarna entwenden. Ein VW Caddy wurde am Elfser Weg aufgebrochen. Die Unbekannten entwedeten Werkzeuge der Marke Hilti. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

