Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Körperverletzung

Soest - Am frühen Freitagmorgen, gegen 00:30 Uhr schlugen drei Personen auf einen 25-jährigen Mann aus Eritrea mit Wohnsitz am Möhnesee ein. Die Tat ereignete sich im Bereich des Bahnhofs. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Laut Angaben des Geschädigten soll es sich bei den Tätern um drei Zuwanderer handeln, die im Bereich der Stadt Warstein untergebracht sind. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02921-91000. (we)

