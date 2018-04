Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Kontrollen am Bahnhof ...

Soest - Kontrollen am Bahnhof erfolgreich

Soest - Auf Grund der Vorkommnisse in den letzten Wochen fanden auch am Montagabend gegen 23:00 Uhr Kontrollen rund um den Soester Bahnhof statt. Insgesamt wurden vier Personen ins Visier genommen. Bei ihnen bestand der Verdacht, dass sie mit illegalen Drogen Handel treiben, oder sie konsumieren. Beim Ansprechen der Personen nahmen die Beamten starken Geruch von Marihuana wahr. Bei zwei Männern im Alter von 24 und 25 Jahren, die in Soest wohnhaft sind, wurden dann auch 25 Gramm Marihuana und eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Die Drogen wurden sichergestellt und Strafanzeigen gefertigt. (fm)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest