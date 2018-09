Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Neuer Wachleiter

Soest - Neuer Wachleiter

Soest - Nachdem Uwe Sommer in der vergangenen Woche von Landrätin Eva Irrgang in den Ruhestand verabschiedet wurde, trat heute Andreas Stache seine Nachfolge an. Der Erste Polizeihauptkommissar ist seit 1977 bei der Polizei. Nach mehreren Stationen in Köln kam er 1994 zur Kreispolizeibehörde Soest. Von 1995 bis 2015 versah er seinen Dienst als Dienstgruppenleiter auf der Werler Wache. Bis 2016 leitete er die Führungsstelle seine Direktion bevor er als Dienstgruppenleiter und stellvertretender Wachleiter zur Soester Wache wechselte. Der in Werl lebende Polizeibeamte ist als Wachleiter Ansprechpartner für Behörden, Vereine und Bürger die ein Anliegen polizeilicher Art in Soest haben. An seinem letzten Arbeitstag drückte sein Vorgänger Uwe Sommer ihm "die Klinke der Wache in die Hand". Der Abteilungsleiter Polizei, Jochen Brauneck, wünschte Andreas Stache alles Gute für die Zukunft. (lü)

