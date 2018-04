Kreispolizeibehörde Soest / Soest-Ostönnen - Eine Verletzte nach ...

Soest-Ostönnen - Eine Verletzte nach Auffahrunfall

Soest - Am Montag gegen 14:20 Uhr übersah ein 33-jähriger Autofahrer aus Ense auf der Fahrt auf der Werler Landstraße in Höhe einer Tankstelle, dass vor ihm fahrende Fahrzeuge die Geschwindigkeit reduzierten und schließlich stoppten. Der 33-Jährige prallte in das Heck des PKW einer 22-jährigen Autofahrerin aus Werl. Deren PKW wurde noch auf den PKW eines 23-jährigen Autofahrers aus Ense geschoben. Dabei verletzte sich die 22-Jährige und wurde mit einem Rettungstransportwagen in ein Soester Krankenhaus eingeliefert. (fm)

