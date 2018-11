Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Polizei warnt vor Taschendieben

Soest - Polizei warnt vor Taschendieben

Soest - Zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr wurden im Stadtgebiet in Soest mindestens drei Taschendiebstähle angezeigt. Tatorte waren Geschäfte in der Innenstadt und am Boleweg. Dabei entwendeten die unbekannten Diebe die Geldbörsen sowohl aus Handtaschen, als auch aus den Jackentaschen ihrer Opfer und erbeuten Bargeld, Debitkarten und Ausweispapiere. Die Polizei hatte im Rahmen der Allerheiligenkirmes wiederholt vor Taschendieben und deren Tricks gewarnt. Für die aktuellen Fälle werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, die mit diesen Taten in Verbindung stehen. Telefon: 02921-91000. (fm)

