Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Radfahrer verletzt

Soest - Radfahrer verletzt

Soest - Am Donnerstag, kam es um 13:19 Uhr, am Senator-Schwartz-Ring zu einem Unfall. Eine 36-jährige Frau aus Soest wollte mit ihrem Toyota Yaris den Parkplatz des Klinikums verlassen. Sie stoppte auf dem Fuß/Radweg um zwei Autos vorbei zu lassen. Ein 14-jähriger Soester war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg aus Richtung Ardey kommend unterwegs. Er muss den stehenden Pkw übersehen haben und fuhr seitlich in das Auto. Dabei ging sogar eine Seitenscheibe kaputt. Der Radler wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Dort behielt man ihn zur Beobachtung. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 3000,- EUR geschätzt. (lü)

