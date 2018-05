Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Radler auf Gehweg

Soest - Radler auf Gehweg

Soest - Am Mittwoch, um 06:28 Uhr, kam es an der Einmündung des Sälzerweg auf den Opmünder Weg zu einem Unfall. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aus Soest war auf dem Sälzerweg unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte er auf den Opmünder Weg einzubiegen. Dabei übersah er einen von rechts auf dem Gehweg fahrenden Radler. Der 49-Jährige Soester prallte mit seinem Rad gegen den Lastwagen und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. (lü)

