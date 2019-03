Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Täter auf der Flucht

Soest - Täter auf der Flucht

Soest - Am Donnerstag, gegen 19.10 Uhr befanden sich drei Personen in einem Schuhgeschäft in der Straße Am Bahnhof. Sie kamen der dortigen Verkäuferin schon gleich irgendwie komisch vor. Nach zirka 20 Minuten wollten sie das Geschäft verlassen. Die Mitarbeiterin bemerkte hierbei, dass ein Schuhkarton leer war und ein Mann etwas unter seiner Jacke versteckte. Als die Frau den Reisverschluss der Jacke des Mannes öffnete und ihn festhalten wollte, fiel ein Schuhpaar auf den Boden. Der Mann schlug der Frau auf ihren Arm und rannte, ohne Beute, mit den anderen beiden Personen weg. Die zurückgebliebenen Schuhe konnten nicht mehr verwendet werden, da der Diebstahlsschutz zuvor gewaltsam entfernt worden ist. Der unbekannte Täter wird als 50 bis 60 Jahre alt, zirka 185 cm lang, mit schwarzen, kurzen Haaren beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine braune Lederjacke und eine schwarze Hose. Die zweite Person, die mit dem Täter weggerannt ist, wird als 50 bis 60 Jahre alt, schätzungsweise 170 cm lang mit korpulenten Körperbau beschrieben. Bei der dritten Person handelt es sich um ein Kind. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

