Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Vorfahrt missachtet

Soest - Vorfahrt missachtet

Soest - Am Montag kurz nach 11:00 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mann aus Soest mit seinem PKW auf der B229 in Richtung Soest. An der Autobahnauffahrt zur A44 bog er in Fahrtrichtung Dortmund ab. Dabei kollidierte er mit einem 57-jährigen Autofahrer aus Vogtei, der aus Fahrtrichtung Dortmund auf die B229 in Soest abbog und dabei die Vorfahrt des 47-Jährigen missachtete. Durch den Zusammenstoß wurde der Soester verletzt und am Unfallort ambulant versorgt. Der Sachschaden wurde auf etwa 6500 Euro beziffert. (fm)

