Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Wer kennt diese Person

Soest - Mit Beschluss des Amtsgerichts Arnsberg sucht die Kriminalpolizei in Soest nach der Person auf dem Foto. Er steht in Verdacht, am 20. August 2018, gegen 10.15 Uhr, ein Kleinkraftrad vom Oberdeck des Parkhauses am Bahnhof in Soest entwendet zu haben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die diese Person kennen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

