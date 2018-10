Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Wohnungstür eingetreten

Soest - Wohnungstür eingetreten

Soest - Am Donnerstag, zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurde in eine Wohnung am Waldenburger Weg eingebrochen. Unbekannte Täter hatten die Wohnungstür einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingetreten um ins Innere zu gelangen. Hier durchsuchten sie offensichtlich mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

