Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Zeugen befreiten 4-Jährigen ...

Soest - Zeugen befreiten 4-Jährigen aus PKW

Soest - Am Donnerstag gegen 14:45 Uhr wurde ein Zeuge, der sich zu diesem Zeitpunkt an der Imbissbude auf dem Parkplatz des City Centers befand, durch Kindergeschrei auf einen schwarzen PKW aufmerksam. In dem verschlossenen Fahrzeug saß ein Kind, das offensichtlich unter der Hitze im PKW litt. Zu diesem Zeitpunkt lag die Außentemperatur bei 29 Grad Celsius. Der Zeuge informierte den Sicherheitsdienst des City Centers. Dessen Mitarbeiter versuchten den PKW, bei dem auch alle Fenster verschlossen waren, zu öffnen. Glücklicherweise war die Beifahrertür unverschlossen, so dass die Männer den vierjährigen Soester aus dem Fahrzeug holen konnten. Sie brachten ihn in das Büro und versorgten ihn dort mit Getränken und einem kalten Handtuch. Polizei und Rettungsdienst wurden informiert. Als die 29-jährige Mutter zum Fahrzeug zurückkehrte suchte sie nach ihrem Sohn. Ging jedoch davon aus, dass er selbstständig das Fahrzeug verlassen hatte. Gegenüber den Polizeibeamtinnen gab sie an lediglich 10 Minuten das Fahrzeug verlassen zu haben. Nach Zeugenaussagen waren es eher 15 bis 20 Minuten. Fakt ist, dass bei der herrschenden Sonneneinstrahlung am Donnerstagnachmittag bereits wenige Minuten ausreichen, um die Temperatur im Fahrzeuginnern auf 40 bis 50 Grad Celsius ansteigen zu lassen. Der Vierjährige wurde mit einem Rettungstransportwagen vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen die 29-jährige Mutter wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gefertigt. (fm)

