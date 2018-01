Kreispolizeibehörde Soest / Soest - Zusammenstoß zwischen Pkw ...

Soest - Zusammenstoß zwischen Pkw und Mofa

Soest - Am Dienstag, gegen 17:10 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau aus Warstein mit ihrem Pkw die Werler Landstraße in Fahrtrichtung Werl. Kurz vor dem Rettungszentrum wollte die 24-Jährige nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Dabei übersah die Frau ein entgegenkommendes Mofa. Das Mofa war mit zwei Personen besetzt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 17-jährige Führer des Mofas wurde dabei schwer verletzt, sein 17-jähriger Sozius wurde leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungstransportwagen in Krankenhäuser gefahren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500,- Euro. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine fehlende Haftpflichtversicherung des Mofas. Weiter war es mit einem ungültigen und manipulierten Versicherungskennzeichen versehen. Zur Beweisscherung wurde das Mofa sichergestellt. (we)

