Kreispolizeibehörde Soest / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person

Lippetal - Am Freitag um 14:35 Uhr kam es auf der B 475 am Ortsausgang Hultrop in Richtung Oestinghausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen eine Pkw und einem Lkw. Ein 37 jähriger Soester befuhr mit seinem Pkw die B 475 in Richtung Oestinghausen und geriet aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Pkw-Fahrer, welcher allein im Fahrzeug saß, wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Unfallkrankenhaus geflogen. In dem Lkw saßen ein 45 jähriger Fahrzeugführer sowie ein 26 jähriger Beifahrer. Beide LKW Insassen kommen aus Hamm und wurden durch den Unfall leicht verletzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme wurde die B 475 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.(bv.)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest