Kreispolizeibehörde Soest / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Soest, Arnsberger Straße/ Anschlussstelle Soest/ Möhnesee, Auffahrt A44 Kassel - Am Freitag, 23.03.2018, kam es gegen 12:50 Uhr auf der B 229 im Bereich der Anschlussstelle Soest/ Möhnesee, Auffahrt A44 in Fahrtrichtung Kassel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Kleinwagen Renault Clio ist hier mit einem Lkw zusammengestoßen. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Verkehrsunfall wird derzeit durch die Polizei aufgenommen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Soest wird für die Dauer der Unfallaufnahme von der B 229 auf die A44 in Fahrtrichtung Kassel abgeleitet. Sobald weitere, gesicherte Erkenntnisse bekannt sind, werden wir Sie auf diesem Wege benachrichtigen. Von telefonischen Nachfragen bitten wir dringend abzusehen. (HS)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

