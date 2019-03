Kreispolizeibehörde Soest / Warstein-Allagen - Junge Raserin

Warstein-Allagen - Junge Raserin

Warstein - Geschwindigkeitskontrollen der Polizei bringen immer wieder zu Tage, wie Notwendig solche Stichproben sind. Am Donnerstagnachmittag kontrollierten Beamte der Warsteiner Wache die Geschwindigkeiten an der Udenstraße. In 90 Minuten brauchten sie "nur" sechs Geschwindigkeitsverstöße ahnden. Dazu gehörten jedoch leider auch drei Bußgeldtatbestände (mehr als 21 Stundenkilometer zu schnell). Eine 20-jährige Frau aus Anröchte stellte sich als besondere Gefahr im Straßenverkehr dar. Sie wurde (bei Tempolimit 70) mit 125 Stundenkilometern gemessen. Damit gefährdet die Dame nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Ihr rücksichtsloses Fahrverhalten wird sie 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und ein paar neue Schuhe kosten. Diese wird sie in dem Monat ablaufen, in dem sie kein Fahrzeug bewegen darf. (lü)

