Kreispolizeibehörde Soest / Warstein-Allagen - Ungebremst vor ...

Warstein-Allagen - Ungebremst vor Baum gefahren

Warstein - Schwer verletzt wurde am Donnerstagnachmittag gegen 15:15 Uhr ein 58-jähriger Mann aus Warstein. Er war mit seinem PKW auf der Udenstraße in Richtung Westendorf unterwegs. In Höhe des Ascheweges war er aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert. Der 58-Jährige konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Nach notärztlicher Versorgung wurde er mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Befragung zum Unfallhergang konnte daher noch nicht erfolgen. Der Sachschaden wurde auf etwa 20000 Euro beziffert. Die Polizei in Warstein sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten. Telefon: 02902-91000. (fm)

