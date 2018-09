Kreispolizeibehörde Soest / Warstein-Allagen - Wohnungseinbruch

Warstein-Allagen - Wohnungseinbruch

Warstein - Zwischen 13:00 Uhr und 22:30 Uhr drangen am Dienstag unbekannte Einbrecher in die Erdgeschoßwohnung eines Zweifamilienhauses in der Straße Untere Bohle ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters suchten sie in der Wohnung nach Wertsachen. Nach ersten Feststellungen erbeuteten sie jedoch nur zwei Flaschen Schnaps. Die Kriminalpolizei in Warstein sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Telefon: 02902-91000. (fm)

