Kreispolizeibehörde Soest / Warstein - Betrunken unterwegs

Warstein - Betrunken unterwegs

Warstein - Ohne Sicherheitsgurt und mit eingeschalteter Innenbeleuchtung fuhr am Dienstagabend, gegen 20:00 Uhr ein 53-jähriger Warsteiner mit seinem Pkw mittig auf der Neuen Straße in Warstein-Sichtigvor. Polizeibeamte hielten den Pkw darauf an. Unmittelbar wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Der Führerschein des 53-Jährigen wurde noch vor Ort sichergestellt. Für annähernd den Rest des Jahres dürfte er keine Kraftfahrzeuge mehr führen. Weiter wurde dem Warsteiner eine Blutprobe entnommen. Strafrechtlich muss er sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (we)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest