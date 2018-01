Kreispolizeibehörde Soest / Warstein - Mit gefälschten ...

Warstein - Mit gefälschten Kennzeichen unterwegs

Warstein - Am Dienstag, gegen 14:20 Uhr befuhr ein 48-jähriger, georgischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw die Straße "Külbe". Polizeibeamte hielten den Pkw im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen wurden bereits Ende des Jahres 2017 entstempelt. Kurzerhand wurden die Kennzeichen jedoch mit manipulierten Siegeln beklebt, um den Anschein einer ordnungsgemäßen Zulassung zu erwecken. Vor Ort wurde die Weiterfahrt untersagt und die manipulierten Kennzeichen und Siegel wurden sichergestellt. Strafrechtlich muss sich der 48-Jährige nun unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauch, Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (we)

