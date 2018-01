Kreispolizeibehörde Soest / Warstein-Sichtigvor - Wohnungseinbrüche

Warstein-Sichtigvor - Wohnungseinbrüche

Warstein-Sichtigvor - Am Dienstag, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 19:15 Uhr wurde in Warstein-Sichtigvor in der Straße "Liebkamp" in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Wohnungen wurden durch Aufhebeln der Terrassentür betreten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Warstein-Sichtigvor unter Telefon 02902-91000. (we)

