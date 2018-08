Kreispolizeibehörde Soest / Warstein-Suttrop - Einbruch in den ...

Warstein-Suttrop - Einbruch in den Kindergarten

Warstein - Vermutlich in der Nacht zu Mittwoch hebelten unbekannte Täter an der Eingangstür und einem Fenster am Kindergarten in der Lönsstraße. Dabei gelangten sie durch das aufgehebelte Fenster in das Gebäude. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt verschlossene Schränke und eine Tür zum Keller. Zum Diebesgut konnten noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Der Sachschaden war jedoch immens und wurde auf mehrere tausend Euro beziffert. Der Einbruch wurde am Mittwoch gegen 15:45 Uhr festgestellt. Die Kriminalpolizei in Warstein sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Telefon: 02902-91000. (fm)

