Kreispolizeibehörde Soest / Warstein - Wildschwein sorgt für ...

Warstein - Wildschwein sorgt für zwei Unfälle

warstein - An der Belecker Landstraße kam es am Montag, um 20:15 Uhr, zu zwei Unfällen. Zunächst war ein 24-jähriger Warstein aus Belecke kommend in Richtung Warstein mit seinem Pkw unterwegs. Als eine Rotte Wildschweine die Fahrbahnkreuzte, kollidierte er mit einem der Tiere. Daraufhin fuhr er sein Fahrzeug an den Fahrbahnrand und verständigte die Polizei. Kurz darauf befährt ein 17-jähriger Warsteiner die Straße mit seinem Kleinkraftrad. Er bemerkt zu spät das auf der Fahrbahn liegende Wildschwein und kollidiert mit diesem. Durch den Sturz wird er verletzt. Er muss ins Krankenhaus wo er eine Nacht zur Beobachtung verbringt. Der Sachschaden an dem Zweirad wird auf etwa 1500,- EUR geschätzt. (lü)

