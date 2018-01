Kreispolizeibehörde Soest / Warstein - Wohnungseinbruch

Warstein - Wohnungseinbruch

Warstein - Am Dienstag, im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:10 Uhr wurde in der Straße "Am Hakenberg" in ein freistehendes Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hebelten ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich auf etwa 500,- Euro. Die Polizei bittet auch hier um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld unter Telefon 02902-91000. (we)

