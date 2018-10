Kreispolizeibehörde Soest / Warstein - Zusammenstoß mit einem ...

Warstein - Zusammenstoß mit einem Streifenwagen, Polizeibeamtin leicht verletzt

Kreispolizeibehörde Soest - Am Dienstag, den 23.10.2018, gegen 19.30 Uhr, bog ein Streifenwagen der Polizei in Warstein im Rahmen einer Einsatzfahrt vom Domring kommend nach links auf die Hauptstraße ab. Die eingesetzten Einsatzkräfte waren mit eingeschalteten Blaulicht unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 55 jährigen Mann, der mit seinem Range Rover die Hauptstraße in Richtung Meschede befuhr. Bei diesem Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Streifenwagens, eine 25-jährige Polizeibeamtin und die 60-jährige Beifahrerin im Range Rover, leicht verletzt. Die Polizeibeamtin wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die 60-jährige Beifahrerin im Range Rover wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch eine benachbarte Polizeidienststelle. (MD)

