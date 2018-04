Kreispolizeibehörde Soest / Warstein - Zwei mal Vierzig

Warstein - Zwei mal Vierzig

Warstein - Am Montag gratulierte Polizeidirektor Jochen Brauneck gleich zwei Polizisten der Warsteiner Wache zu 40 Jahren im Dienstgeschäft. Polizeihauptkommissar Johannes Becker begann seinen Polizeidienst in Hessen. Nach einer Zwischenstation in Dortmund ist er seit 1992 bei der Polizei im Kreis Soest. Seit 1993 versieht er seinen Dienst in Warstein, wo er zurzeit als Bezirksdienstbeamter eingesetzt ist. Der Erste Polizeihauptkommissar Michael Funke ist seit 2016 Wachleiter in Warstein. Zuvor hatte er diesen Posten in Geseke inne. Funke durchlief viele Stationen bei der Polizei wozu auch die zweite Fachprüfung im Jahr 1994 zählte. Neben Vorgesetzen gratulierten auch der Personalrat und die Personalstelle den beiden Jubilaren. (lü)

